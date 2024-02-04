В Подмосковье бизнесмена задержали за неуплату 57 млн рублей налогов

Речь идет о гендиректоре строительной компании из Подольска

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Полиция в Подмосковье задержала гендиректора строительной компании, который был объявлен в международный розыск за неуплату налогов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.

В настоящее время задержанный передан следователям. "По имеющейся информации, 44-летний житель Подольска, будучи более трех лет генеральным директором строительной компании, не перечислил в бюджет государства налоги в общей сумме свыше 57 млн рублей", - сообщили в МВД России.

В 2015 году в отношении бизнесмена следственными органами было принято процессуальное решение, однако тот скрылся. Бабушкинским районным судом Москвы в 2016 году ему заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.