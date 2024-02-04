Бастрыкин поручил возбудить дело из-за нападений бродячих собак на людей в Магнитогорске

В СУ СК по Челябинской области начали процессуальную проверку

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с нападением бродячих собак на жителей Магнитогорска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Геннадьевичу Решетникову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - сообщили в ведомстве.

По данным СК, в социальных сетях появилась информация, что от нападения бродячих собак пострадали двое несовершеннолетних и трое взрослых жителей поселка Дзержинского города Магнитогорска Челябинской области. Отмечается, что подобные инциденты происходят регулярно, но обращения в компетентные службы с просьбой организовать отлов агрессивных животных результатов не принесли.

В СУ СК России по Челябинской области начата процессуальная проверка.