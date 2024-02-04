В Днепропетровской области отключили несколько подстанций и блок ТЭС

Также произошли сбои в работе железной дороги, указали в Минэнерго Украины

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Отключения нескольких электроподстанций и блока ТЭС зафиксированы в Днепропетровской области на юго-востоке Украины, также произошли сбои в работе железной дороги. Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Были обесточены несколько подстанций "Укрэнерго" напряжением 330 кВ. На местной ТЭС аварийно отключался блок, были обесточены бытовые потребители и железная дорога, где временно нарушено движение поездов", - говорится в сообщении Telegram-канала Минэнерго.

Как пояснили в ведомстве, сбои связаны с тем, что из-за технического отключения двух ЛЭП был обесточен энергоузел.

Компания "Укрэнерго" со своей стороны сообщала, что энергоснабжение уже восстановлено, однако работы на магистральных и распределительных сетях еще продолжаются. В компании заявили об "одной из самых массированных атак за год" на энергетическую структуру Кривого Рога в Днепропетровской области.

3 февраля две котельные Кривого Рога, снабжающие теплом 45 тыс. абонентов, а также 15 тыс. жителей Криворожского района остались без электроснабжения в результате взрывов. В Кривом Роге были введены аварийные отключения электроэнергии. В субботу украинский национальный энергохолдинг "ДТЭК" сообщал, что энергетики восстановили электроснабжение более 60 тыс. домов в Криворожском районе. Однако позже из-за перегрузки сети в ряде районов Кривого Рога и его окрестностях снова пропало электричество.