Глава СК поручил возбудить дело по факту оставления в опасности малолетних детей в Бурятии

В настоящее время один из несовершеннолетних находится в медицинском учреждении

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту оставления детей в опасности в Бурятии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Глава Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Республике Бурятия возбудить уголовное дело и представить доклад по обстоятельствам произошедшего", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в медиапространстве сообщается, что жители села Турунтаево в Бурятии нашли в сугробе грудного ребенка без одежды. Отмечается, что это случилось, после того как мать оставила своих сыновей (4 лет и 9 месяцев) одних дома. Старший ребенок пошел искать маму, уронил своего младшего брата в снег и убежал за помощью. В настоящее время младенец находится в медицинском учреждении.