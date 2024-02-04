В Барнауле при столкновении пяти машин пострадали двое детей

Несовершеннолетних доставили в больницу

БАРНАУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Двое несовершеннолетних пострадали в ДТП при столкновении пяти машин на улице Попова в Барнауле. Дети доставлены в больницу, сообщили ТАСС в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В городе Барнауле, на улице Попова, в районе дома 88, произошло дорожно-транспортное происшествие. <...> В результате происшествия несовершеннолетние пассажиры автомобиля Nissan Sunny, мальчик 2010 года рождения и девочка 2014 года рождения, получили телесные повреждения, доставлены в медицинское учреждение, для оказания помощи", - сообщили в ведомстве.

По данным полиции, водитель иномарки Nissan Tiida 1994 года рождения допустил наезд на стоящие на красный сигнал светофора автомобили: Nissan Sunny, Toyota Premio, Toyota Belta и Lifan Solano. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка. На месте работает экипаж ДПС Госавтоинспекции города Барнаула, осуществляет регулировочно-распорядительные функции.