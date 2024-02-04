В Нигерии вооруженные напали на свадебный кортеж

Они убили трех человек, сообщила газета Daily Trust со ссылкой на очевидцев

ХАРАРЕ, 4 февраля. /ТАСС/. Неизвестные вооруженные атаковали свадебный кортеж в Нигерии, убив 3 человек и захватив в заложники еще 55. Об этом сообщила газета Daily Trust со ссылкой на очевидцев.

По словам очевидцев, трагедия произошла на дороге у населенного пункта Дамари в штате Кацина на севере страны. Пострадали гости свадебной церемонии.

Нападения на гражданских лиц и захват заложников регулярно происходят в Нигерии, особенно на севере страны, где орудуют несколько экстремистских группировок. Ранее 48 организаций и движений Нигерии призвали федеральные власти ввести в стране чрезвычайное положение в связи с создавшейся ситуацией в области безопасности.