СК РФ даст правовую оценку действиям причастных к обстрелу Лисичанска

Ведомство устанавливает обстоятельства произошедшего

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России установит обстоятельства обстрела Лисичанска со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

"Следственный комитет России устанавливает обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка", - говорится в сообщении.

В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек. Глава республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара.