В Нигерии освободили похищенную группу школьников

Похищение произошло 30 января

ПРЕТОРИЯ, 4 февраля. /ТАСС/. Шесть нигерийских школьников и три учителя, похищенных вооруженной группой неизвестных на юго-западе Нигерии, освобождены. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на власти штата Экити.

По их информации, водитель автобуса, в котором находились дети и учителя во время похищения, был убит нападавшими. Освобожденные будут доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской и психологической помощи, отмечает Reuters.

Похищение произошло 30 января. Службы безопасности после этого вышли на след преступников.

Ранее 48 организаций и движений Нигерии призвали федеральные власти ввести в стране чрезвычайное положение в связи с создавшейся ситуацией в области безопасности и большим числом похищений и убийств мирных жителей.