В Курской области суд арестовал напавшего на ребенка в магазине

По версии следствия, 1 февраля Мухамед Гулаев без повода ударил кулаком в область головы четырехлетнего мальчика

ТАСС, 4 февраля. Ленинский районный Курска заключил под стражу Мухамеда Гулаева, обвиняемого в покушении на убийство четырехлетнего мальчика в Курчатове - Гулаев ударил ребенка в магазине. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

"Суд рассмотрел ходатайство СУ СК РФ по Курской области об избрании Гулаеву меры пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый и его адвокат просили избрать ему такую меру, как запрет определенных действий. В итоге суд ходатайство органа следствия удовлетворил, заключил Гулаева под стражу на два месяца", - говорится в сообщении.

Гулаеву было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего из хулиганских побуждений). По версии следствия, 1 февраля в магазине в Курчатове Гулаев без повода со значительной физической силой ударил кулаком в область головы четырехлетнего мальчика. Мужчина был пьян, его остановили родители ребенка.

Как уточнили в пресс-службе, обвиняемый зарегистрирован в Ингушетии. Гулаев утверждает, что у него есть несовершенолетняя дочь.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что мужчина ударил ребенка и скрылся. Его личность была установлена, Гулаева задержали в течение часа. В отношении мужчины был составлен административный протокол за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. По факту нападения на ребенка полицейские провели проверку, материалы которой передали в следственные органы.