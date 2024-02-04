В Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ повредил территорию частного дома

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, в селе Старый Хутор уже работают оперативные службы

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвался в селе Старый Хутор в Белгородской области, повреждена территория частного дома. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Село Старый Хутор Валуйского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе. В результате взрыва пострадавших нет, в одном частном домовладении повреждены гараж и забор", - написал Гладков.

Губернатор также сообщил, что в селе уже работают оперативные службы.