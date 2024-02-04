В Петербурге задержали подозреваемых в избиении под видеосъемку для Telegram-канала

Ими оказались двое несовершеннолетних

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двоих подозреваемых в избиении прохожих под видеосъемку для Telegram-канала, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

"2 февраля сотрудниками центра "Э" в ходе оперативно-разыскных мероприятий по местам жительства задержаны 13-летний житель Василеостровского района и 16-летний житель поселка Отрадное Ленинградской области, которые изобличены в том, что 14 января 2024 года, находясь у дома 46, корп. 2, по Рыбацкому проспекту, распылили неустановленному мужчине в лицо неустановленное вещество, а так же повредили колеса автомобиля. Вечером 22 января у дома 24 по Шлиссельбургскому проспекту, неустановленному мужчине на велосипеде с боксом для доставки, молодые люди распылили в лицо газ и избили, снимая происходящее на видео", - говорится в сообщении.

Обоих задержанных доставили в отдел полиции для разбирательства. Старший задержан на основании статьи 91 УПК РФ, младшему задержанному вынесена мера пресечения - обязательство о явке.

Сотрудники полиции выявили 1 февраля Telegram-каналы, на которых были размещены видео избиения прохожих во время мониторинга. Следственными органами возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).