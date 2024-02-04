В ЛНР сообщили, что в числе погибших от обстрела ВСУ Лисичанска была беременная женщина

Удар пришелся по пекарне, где люди планировали "отдохнуть семьями с детьми", рассказал первый зампредседателя правительства республики Юрий Говтвин

ЛУГАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. Беременная женщина погибла в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) пекарни в Лисичанске. Об этом рассказал ТАСС с места ракетного удара первый заместитель председателя правительства Луганской Народной Республики (ЛНР) Юрий Говтвин.

"Также погибла беременная женщина со своим пятилетним ребенком. Обстрел, к сожалению, унес 28 жизней, еще 10 жизней мы смогли спасти. Абсолютно гражданский объект совмещенный с кафе, куда пришли люди отдохнуть семьями с детьми", - добавил Говтвин.

ВСУ атаковали ракетами HIMARS город Лисичанск в ЛНР 3 февраля. Удар пришелся по пекарне. В результате обстрела погибли 28 мирных жителей, среди них один ребенок. Сотрудники МЧС смогли спасти из-под завалов 10 человек. Глава республики Леонид Пасечник объявил траур в память о жертвах удара.