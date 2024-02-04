В Британии предложили вознаграждение за помощь в поимке напавшего на прохожих афганца

Правоохранительные органы готовы заплатить до £20 тыс.

ЛОНДОН, 4 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Великобритании предложили денежное вознаграждение в размере до £20 тыс. за информацию, которая поможет задержать афганского беженца Абдула Шакура Езеди, совершившего нападение с применением химического вещества на улицах Лондона.

"Следователи полагают, что люди, которым известно о его местонахождении, не связались [с полицией]. Они предупредили, что всем, кто помогает ему (Езеди - прим. ТАСС), грозит задержание", - говорится в заявлении Скотленд-Ярда, который уже на протяжении более трех суток занимается поисками подозреваемого.

Упомянутый инцидент произошел вечером 31 января в районе Клапэм на юге Лондона. В результате распыления едкого вещества пострадали 12 человек. Одной из пострадавших оказалась 31-летняя женщина, с которой Езеди был знаком. Ее здоровью был причинен серьезный ущерб. Также в списке пострадавших фигурируют двое дочерей этой женщины, пятеро сотрудников полиции, прибывших на место инцидента, и случайные прохожие. Сотрудники правоохранительных органов были выписаны из больницы на следующий день. Подчеркивается, что преступник пытался скрыться с места происшествия на своем автомобиле Hyundai, однако врезался в другую машину, после чего подался в бега.

Последний раз 35-летний Езеди был замечен вечером 31 января при выходе из метро на станции Tower Hill недалеко от крепости Тауэр в историческом центре Лондона. На фотографиях с камер видеонаблюдения, распространенных правоохранительными органами, можно заметить, что у злоумышленника имеются следы ожогов в районе правого глаза. Согласно полиции, при нападении он использовал разъедающее вещество - жидкий гидроксид натрия или карбонат натрия. Мотивы его нападения неизвестны.

Беженец из Афганистана

По информации телеканала Sky News, Езеди приехал в Великобританию в 2016 году из Афганистана. Его постоянным местом проживания считается город Ньюкасл на севере Англии. Полицейские уже провели обыски в этом жилище, а также в нескольких других домах в Ньюкасле и Лондоне, в том числе у брата подозреваемого. Sky News указал, что жилье предоставлялось Езеди благотворительными организациями, оказывающими помощь иммигрантам. Кроме того, он жил в реабилитационных центрах социальной адаптации.

2 февраля британские правоохранительные органы сообщили, что ранее Езеди был фигурантом уголовного расследования по делу о сексуальном насилии. Он признал свою вину и в 2018 году получил девять недель лишения свободы условно. Кроме того, он был осужден условно на 36 недель по обвинению в непристойном обнажении.

Несмотря на криминальное прошлое, в 2021 году или в 2022 году Езеди, согласно сведениям Sky News, с третьей попытки получил убежище в Великобритании. По данным телеканала, МВД королевства могло пойти ему навстречу после того, как Езеди рассказал, что перешел в христианство, в связи с чем в Афганистане ему может грозить опасность.