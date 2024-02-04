В Заполярье два дня искали троих детей

Они ушли из дома около 18:00 2 февраля и не вернулись, а 4 февраля их нашли

МУРМАНСК, 4 февраля. /ТАСС/. В поселке Ревда Мурманской области пропали трое мальчиков 11, 12 и 14 лет, сообщили в поисковом отряде "Мурманспас".

"2 февраля пропали дети 11, 12 и 14 лет. Около 18:00 ушли из дома, до настоящего времени [их] местонахождение неизвестно", - говорится в сообщении, при этом не указывается, знакомы ли пропавшие между собой, вместе или отдельно друг от друга они ушли из дома и пропали.

В мурманских соцсетях в начале появились сообщения об одном пропавшем мальчике 11 лет. "Правоохранительными органами осуществляются мероприятия, направленные на установление его местонахождения. На настоящий момент сведений о том, что в отношении ребенка совершено преступление, нет", - сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Жители поселка самоорганизовались в соцсетях и помогали экстренным службам вести поиски.

Позже в СК сообщили, что детей нашли. "С ними все в порядке, противоправных действий в отношении них не совершалось", - сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (18:38 мск) - уточняется информация о результатах поисков.