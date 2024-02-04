В Свердловской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Пострадал водитель легкового автомобиля Suzuki

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. В результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Свердловской области два человека погибли, один пострадал. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД.

"Сотрудники свердловской Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло на 16-м км автодороги Екатеринбург - Реж - Алапаевск Березовского района. По предварительным данным, столкнулись автомашина Suzuki и междугородный автобус Yutong, двигавшийся по маршруту №816 Екатеринбург - Реж. В результате ДТП погибли два пассажира легкового автомобиля, водитель доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Автоинспекторы установили, что в момент ДТП в салоне автобуса находились 24 пассажира. Они не пострадали и направлены до места назначения попутным автобусом. Движение транспорта не ограничено.