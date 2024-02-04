В Брянской области в ДТП с автобусом погибли два человека

Пострадал водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris

ТАСС, 4 февраля. Автобус столкнулся с легковым автомобилем в Трубчевском районе Брянской области, в результате ДТП погибли два человека, одного госпитализировали. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции области.

"По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля Hyundai Solaris, двигаясь в направлении Брянска, совершил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автобусом Vetor под управлением 60-летнего водителя. В результате ДТП погибли два пассажира легковушки, а ее водитель с различными травмами госпитализирован", - говорится в сообщении.

ДТП произошло на 29-м км автодороги Брянск - Новозыбков - Трубчевск в Трубчевском районе вблизи села Рябчевск. Полиция проводит проверку, выясняются причины и обстоятельства случившегося.