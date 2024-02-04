В отношении экс-депутата Госдумы Пономарева возбудили дело о госизмене

Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, сообщила ФСБ России

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело о государственной измене возбуждено в отношении бывшего депутата Государственной думы Ильи Пономарева (признан иноагентом). Об этом сообщает ФСБ России.

"На основании собранных материалов Следственным управлением ФСБ России в отношении Пономарева И. В. возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению террористической деятельности), п. "в" ч. 2 ст. 280.4 (публичные призывы с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" к осуществлению деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации) УК России", - говорится в сообщении на официальном сайте ФСБ.

Продолжаются следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия в отношении не только Пономарева, но и его пособников на территории Российской Федерации. "Действия всех причастных лиц будут квалифицированы в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, пособники киевского режима будут привлечены к самой строгой ответственности", - отметили в ФСБ.

С 2014 года Пономарев активно поддерживает украинский режим, публично выступает против присоединения Крыма к России. С начала специальной военной операции он публично высказывался о поддержке созданных на территории Украины вооруженных формирований "Русский добровольческий корпус" и "Легион свобода России" (признаны террористическими организациями), непосредственно противостоящих военнослужащим Вооруженных сил РФ и правоохранительным органам России. По данным ФСБ, он призывал граждан РФ совершить государственную измену, вступив в состав украинских войск и противостоять Вооруженным силам РФ. "Он также призывал к действиям, направленным на насильственный захват власти через свержение действующей власти во главе с президентом РФ", - указано в сообщении.

О деятельности Пономарева

По данным ФСБ, члены террористического объединения "Легион "Свобода России" помимо ведения боевых действий против России на стороне ВСУ, вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории РФ преступлений экстремистской и террористической направленности.

Пономарев "возложив на себя функциональные обязанности по информационному сопровождению и доведению до широкой аудитории аспектов деятельности организации, взаимодействию со СМИ и органами государственной власти Украины, объявлению манифестов и иных декларативных документов, осуществлению материально-технического обеспечения, рекрутингу новых участников для ведения боевых действий против Вооруженных сил Российской Федерации". "Пономарев открыто использует военную форму, знаки отличия, эмблемы "Легиона "Свобода России", имеет стрелковое оружие, в ходе выступлений на украинском телевидении публично их демонстрирует и заявляет, что является участником боевых действий на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации", - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным ФСБ, "в апреле 2022 года Пономарев И. В. находился на территории завода "Азовсталь", где вел активную пропаганду среди командного состава полка "Азов" (признан террористическим и запрещен в РФ) о необходимости отстаивать подразделениями вооруженных сил Украины Мариуполя".

Как отмечается в сообщении ФСБ, в ноябре-декабре 2022 года Пономарев посетил линию боевого соприкосновения в Донецкой Народной Республике, где проводил информационную работу с представителями "Легиона "Свобода России" об активизации боевых действий против Вооруженных сил РФ.