В петербургском порту сняли с мели сухогруз

Разлива нефтепродуктов не зафиксировали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 февраля. /ТАСС/. Контейнеровоз в порту Бронка в Санкт-Петербурге сняли с мели. Сухогруз проследовал в порт, сообщила пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

"4 февраля 2024 года в 18:00 с помощью буксира сухогруз был снят с мели и следовал в порт", - говорится в сообщении.

Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности плавания из-за посадки на мель контейнеровоза в порту Бронка 2 февраля около 23:00. По предварительным данным, сухогруз следовал к причалу и после поворота кормовой частью сел на мель. Разлива нефтепродуктов нет. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.