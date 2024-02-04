В Карелии пропал вертолет Ми-8 МЧС

По данным ведомства, на борту находится экипаж из трех человек

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Вертолет Ми-8 МЧС пропал над Онежским озером в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"В ходе тренировочного полета над акваторией Онежского озера перестал выходить на связь вертолет Ми-8 ФГБУ "Северо-Западный авиационно-спасательный центр МЧС России" ориентировочно в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района республики Карелия", - сообщили в министерстве.

На борту находятся три члена экипажа. Организованы поисково-спасательные работы.

К месту следует группировка спасателей на судах на воздушной подушке и снегоходах. "В готовность приведен самолет Ан-26 Аэронавигационной службы Северо-Запада со спасателями на борту", - отметили в министерстве.

По данным оперативных служб, аварийный маяк вертолета не срабатывал, сигнала не поступало.