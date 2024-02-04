В Махачкале умер ребенок, спасенный из утонувшего в оросительном канале автомобиля

Второй несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице

МАХАЧКАЛА, 4 февраля. /ТАСС/. Один из двоих детей, госпитализированных после падения автомобиля в канал в Махачкале, умер в больнице. Об этом сообщил ТАСС дежурный врач детской республиканской клинической больницы Магомед Абдулаев.

"Один ребенок умер. Другой ребенок в тяжелом состоянии на аппаратном дыхании", - сказал собеседник агентства.

Происшествие произошло 4 февраля 2024 года. Легковой автомобиль упал в канал им. Октябрьской революции на ул. Московской. За рулем был 23-летний местный житель. Двое пассажиров, дети 10 и 14 лет, в тяжелом состоянии были доставлены в больницу. Организована проверка прокуратурой республики. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Дагестану возбудить уголовное дело.