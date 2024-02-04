Силы ПВО уничтожили второй за час украинский БПЛА над Брянской областью

По данным главы региона Александра Богомаза, никто не пострадал

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили второй за час украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

"4 февраля около 23:00 пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией Брянской области", - сообщили там.

Ранее в Минобороны России сообщали об уничтожении в 22:30 украинского беспилотника в небе над Брянской областью.

Губернатор региона Александр Богомаз рассказал в Telegram-канале, что БПЛА уничтожили над территорией Выгоничского района. Пострадавших и разрушений нет.