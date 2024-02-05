Число жертв пожара на окраине Найроби выросло до шести

Официальный представитель правительства Кении Исаак Майгуа Мваура сообщил, что из 280 пострадавших 53 все еще находятся на лечении в двух больницах города

НАЙРОБИ, 5 февраля. /ТАСС/. Число жертв пожара на окраине Найроби, вызванного взрывом грузовика с газовыми баллонами, достигло шести. Об этом, как сообщило агентство AFP, заявил официальный представитель правительства Кении Исаак Майгуа Мваура.

По его словам, из 280 пострадавших 53 все еще находятся на лечении в двух больницах города. "С сожалением сообщаем, что три человека скончались от полученных травм, в результате чего число погибших из-за пожара в [районе] Эмбакаси достигло шести", - говорится в заявлении представителя правительства.

Перевозивший баллоны с газом грузовик с неопознанным регистрационным номером взорвался в трущобах района Эмбакаси на юго-востоке Найроби 1 февраля около 23:30. Огонь охватил склад текстильных изделий и жилые дома. Через девять часов пожар был потушен. Район Эмбакаси расположен вблизи аэропорта Джомо Кенятты, там проживает около 1 млн человек, по данным переписи населения 2019 года, которые приводит агентство.

Согласно заявлению Института нефти Восточной Африки, взрыв произошел на месте незаконного хранения сжиженного газа. Владелец подпольной заправки и некоторые его клиенты уже привлекались к ответственности в 2020 году и были осуждены в мае 2023 года.