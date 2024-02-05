В Чили число жертв лесных пожаров приблизилось к 100

Президент республики Габриэль Борич признал, что количество погибших трагедии будет расти

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /ТАСС/. Число погибших из-за лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо возросло до 99. Об этом сообщила в воскресенье служба судмедэкспертов.

"К настоящему моменту поступили тела 99 погибших", - говорится в сообщении.

Ранее президент Чили Габриэль Борич сообщил о гибели 64 человек. Он признал, что число жертв трагедии будет расти. В стране объявлен двухдневный траур.

2 февраля президент объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. Кроме того, в регионе был введен комендантский час с 08:00 до 12:00 для обеспечения свободного передвижения пожарных. По данным властей, пламя затронуло площадь свыше 40 тыс. га.