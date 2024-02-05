В Якутии при пожаре в частном доме погибли двое детей

В ликвидации огня участвовали 31 человек и 10 единиц техники

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. Пожар произошел в частном доме в селе Верхневилюйск Верхневилюйского района Якутии, в результате погибли двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

"В главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) поступила информация о пожаре в частном доме в селе Верхневилюйск по улице Николая Якутского. К месту вызова оперативно прибыли подразделения республиканской пожарной охраны, на момент прибытия первого подразделения дом горел открытым огнем. В результате пожара огнем поврежден частный дом на площади 56 кв. м. <…> Погибли двое детей", - говорится в сообщении.

К тушению пожара привлекался 31 человек и 10 единиц техники.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, загорелся дом 2015 года постройки. Дети 2018 и 2021 годов рождения были доставлены в медицинское учреждение, где умерли. Прокуратурой Верхневилюйского района организована проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.