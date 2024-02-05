В МЧС сообщили об обнаружении места крушения вертолета Ми-8

Обломки воздушного судна нашли в Онежском озере в Карелии

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. В Карелии в Онежском озере обнаружили место падения пропавшего ветолета Ми-8 МЧС России.

"Обломки вертолета Ми-8 обнаружены в 11 км от берега. Глубина озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 м", - сообщили ТАСС в МЧС России.

Как отметили в ведомстве, был создан оперативный штаб и комиссия по расследованию ЧП. Спасатели на снегоходах и судах на воздушной подушке уже обследовали акваторию Онежского озера в районе населенного пункта Деревянное Прионежского района.

К работам привлекли 33 единицы техники и более 140 человек. Среди них - водолазы центра спасательных операций особого риска "Лидер" МЧС России с допуском погружения до 60 м. Для работ под водой применят телеуправляемый аппарат "Фалькон", который может погружаться на глубину до 300 м.

В МЧС России добавили, что вертолетом Ми-8 управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. "За время работы в МЧС России экипаж неоднократно привлекался к поиску и спасению людей в лесных массивах и водной акватории, тушению природных и техногенных пожаров", - подчеркнули в ведомстве.