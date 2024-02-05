В Забайкалье возбудили дело из-за хищения средств при строительстве четырех детских садов

С казначейских счетов концессионеров пропали более 47 млн рублей

ЧИТА, 5 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Забайкальском крае из-за хищения средств при строительстве четырех детских садов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления Генеральной прокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

"По поручению заместителя Генерального прокурора России Дмитрия Демешина, данному после обращения к нему на личный прием жителей города Борзя о нарушениях при возведении детского сада, инициировано уголовное преследование по факту вывода денежных средств, выделенных для строительства дошкольных образовательных учреждений. На основании материалов проверки прокуратуры Забайкальского края возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В 2022 году Министерство строительства Забайкальского края заключило концессионные соглашения на строительство четырех детских садов. Два из них расположены в Чите, еще по одному - в городе Борзя и селе Акша. В 2022-2023 году концессионеры ООО "Поколение" и ООО "Поколение Будущего" получили бюджетные средства на сумму 1,4 млрд рублей. Срок строительства истек в декабре 2023 году, однако до сих пор возведение объектов находится на начальном этапе. В Борзе и Акше строительство так и не началось.

Проверка показала, что из полученных средств более 47 млн рублей были выведены с казначейских счетов концессионеров и потрачены на иные цели. Помимо этого, при заключении договоров у компании отсутствовали документы, подтверждающие наличие собственных средств в размере не менее 5% от объема заявленных инвестиций.

О концессионере

Владельцем концессионеров ООО "Поколение" и ООО "Поколение Будущего" является Восточно-Арктическая нефтегазовая компания (ВАНК), принадлежащая предпринимателю Станиславу Неверову. Он также занимается концессией по газификации Читы и должен был строить почти десяток школ в Забайкалье.

Первый объект - школу в поселке Каштак - планировали сдать в декабре 2022 года. Однако сроки строительства были сорваны. Кроме того, при реализации проекта было выявлено множество нарушений. В итоге школу открыли 1 сентября 2023 года без стадиона. Построить его в Минстрое региона пообещали к следующему учебному году.

В сентябре 2023 года стало известно, что проекты по строительству еще шести школ, которыми по концессии должна была заниматься компания Неверова "Школа будущего", передали Корпорации развития Забайкальского края (КРЗК). Речь идет о школах в поселках Дарасун, Агинское, Атамановка и Забайкальск, а также в селах Засопка и Смоленка.

"Соответственно, концессионер Неверов сможет сконцентрироваться на реализации следующих проектов: газификации частного сектора Читы, строительстве детских садов, а также трех школ - в микрорайоне Каштак, Железнодорожном районе Читы и на КСК (микрорайон в Чите). Это должно позволить ему уложиться в сроки, предусмотренные концессионными соглашениями", - пояснил тогда гендиректор КРЗК Антон Тутов.

Дальневосточная концессия

Программу "Дальневосточная концессия" в сентябре 2021 года запустило правительство РФ по инициативе Минвостокразвития России. В сентябре 2022 года была запущена аналогичная программа для Арктики. Программа предусматривает механизм государственно-частного партнерства, по которой частный инвестор создает инфраструктуру, а государство в течение не более 15 лет возвращает ему вложенные средства.