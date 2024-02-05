Число погибших в результате лесных пожаров в Чили достигло 112 человек

Ранее сообщалось о 99 погибших

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 февраля. /ТАСС/. Не менее 112 человек погибли в результате лесных пожаров в чилийском регионе Вальпараисо. Об этом сообщила в воскресенье служба судмедэкспертов.

"Приводим данные из отчета к 21:00 (03:00 мск). К этому моменту в подразделения судмедэкспертов Вальпараисо поступили тела 112 погибших человек", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 99 погибших.

2 февраля президент Габриэль Борич объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Вальпараисо из-за пожаров. Кроме того, в регионе был введен комендантский час с 08:00 до 12:00 для обеспечения свободного передвижения пожарных. По данным властей, пламя затронуло площадь свыше 40 тыс. га.