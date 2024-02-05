В Бурятии сотрудника госучреждения подозревают в халатности при возведении школы

Мужчина подписал акты о приемке выполненных работ, в которых содержались недостоверные сведения

ТАСС, 5 февраля. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении сотрудника управления капитального строительства правительства Бурятии, при контроле специалиста велось строительство школы на 450 мест в селе. Об этом сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

"Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении главного специалиста производственно-технического отдела государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемый осуществлял строительный контроль за возведением здания школы и подписал акты о приемке выполненных работ, в которых содержались недостоверные сведения о качестве бетона, использованного подрядчиком во время строительных работ. На основании подписанных документов на счета застройщика были перечислены денежные средства в сумме 35 млн рублей.

"В дальнейшем при проведении испытаний бетонных конструкций на объекте выявлено, что при их возведении использовался бетон другого класса и прочности, что создает опасность обрушения. Таким образом, в результате ненадлежащего исполнения подозреваемым возложенных на него обязанностей по должности причинен ущерб бюджету в особо крупном размере", - добавили в СК.

Как сообщили в прокуратуре региона, начальник управления капитального строительства правительства республики привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора, усилен контроль за ходом строительства.

В 2023 году в Советском районном суде Улан-Удэ сообщали об аресте руководителя компании "Витим", обвиняемого в хищении бюджетных средств в размере не менее 35 млн рублей при строительстве школы в селе Сосново-Озерское в Бурятии. Строительство школы началось в 2022 году по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". Учреждение должно было начать работать в 2023 году, но сроки выполнения работ были сорваны, контракт расторгнут.