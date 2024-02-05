В аэропортах Токио из-за снегопада отменили более 70 рейсов

Перевозчики предупредили о возможности дополнительных изменений в расписании из-за погодных условий

ТОКИО, 5 февраля. /ТАСС/. По меньшей мере несколько десятков рейсов отменены в токийских аэропортах Нарита и Ханэда из-за снегопада в центральном столичном регионе. Это следует из данных авиакомпаний, которые предупреждают пассажиров об изменениях в связи с погодными условиями.

Так, крупнейшие авиакомпании страны - Japan Airlines и All Nippon Airways - отменили более 70 рейсов из столичных аэропортов в порты других населенных пунктов, в том числе Осаки, Саппоро, Нагои и Фукуоки.

Перевозчики предупреждают о возможности дополнительных изменений в расписании в связи с погодными условиями.

По прогнозам синоптиков, в столичном регионе Японии может выпасть до 8 см снега в ближайшие сутки. В горных районах интенсивность выпадения осадков за тот же период составит 25-40 см.