В Кузбассе арестовали экс-главу Южно-Кузбасской ГРЭС за ущерб в 304 млн рублей

Меру пресечения избрали до 2 апреля

КЕМЕРОВО, 5 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Кемерова отправил под стражу на два месяца бывшего управляющего директора Южно-Кузбасской ГРЭС (входит в группу "Мечел") Андрея Медведева, ущерб от действий которого оценивается в 304,6 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Медведеву Андрею Ивановичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражей сроком 1 месяц 30 суток до 2 апреля 2024 года", - сообщили в суде.

Как рассказали ТАСС в оперативных службах, в 2017-2022 годах из-за действий Медведева и неустановленных лиц из реки Кондома было незаконно забрано 50 тыс. куб. м воды. В результате были возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). "Ущерб, причиненный Российской Федерации и Кемеровской области, составил 304,6 млн рублей", - добавил собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе правительства Кемеровской области сообщали, что жители Калтана неоднократно жаловались на экологию и качество воды в городе. В результате был создан оперативный штаб по урегулированию ситуации на Южно-Кузбасской ГРЭС, которая обслуживает Калтан и Осинники с населением около 73 тыс. человек.

В пресс-службе Южно-Кузбасской ГРЭС ранее сообщали, что 16 января был назначен новый управляющий директор. Им стал Алексей Ткачев, ранее занимавший должность директора челябинского филиала ООО "Мечел-Энерго". На этом посту он сменил Медведева, который, по данным пресс-службы, должен был продолжить работу на одном из предприятий группы "Мечел".