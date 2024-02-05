В Югре в ДТП пострадали три человека

Среди них ребенок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 февраля. /ТАСС/. Столкновение двух легковых автомобилей "Нива" и BMW произошло в городе Ханты-Мансийск Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадали три человека, в том числе шестилетний мальчик, сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Югре.

"В результате ДТП 29-летний водитель BMW, а также два его пассажира: 28-летняя женщина и 6-летний мальчик получили травмы. При этом ребенок перевозился с нарушением установленных правил", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, на улице Гагарина в Ханты-Мансийск 34-летний водитель "Нива", по предварительным данным, не предоставил преимущество в движении автомобилю BMW, в результате произошло их столкновение.