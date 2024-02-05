Следствие рассматривает несколько версий крушения Ми-8 МЧС

Среди них - ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Следствие рассматривает несколько версий крушения вертолета Ми-8 МЧС России в Карелии, среди них - ошибка экипажа, погодные условия и неисправность техники. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"На данный момент приоритетной версии пока нет. Рассматриваются погодный фактор, ошибка пилотирования и техническая неисправность. По имеющейся информации, экипаж не докладывал о каких-либо неисправностях", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что перед вылетом из Петрозаводска борт прошел все регламентные процедуры.