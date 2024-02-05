На севере Индии более 470 дорог заблокированы из-за мощных снегопадов

В Государственном управлении по борьбе со стихийными бедствиями отметили, что выпадение снега также нарушило работу сетей электро- и водоснабжения

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 февраля. /ТАСС/. Минимум 475 дорог заблокированы в штате Химачал-Прадеш, где в последние дни идут мощные снегопады. Как сообщило Государственное управление по борьбе со стихийными бедствиями, выпадение снега также нарушило работу сетей электро- и водоснабжения.

"В штате Химачал-Прадеш закрыто 475 дорог, в том числе пять автомагистралей национального значения. Из-за снегопада также была нарушена работа 333 линий электроснабжения и 57 линий водоснабжения", - указывается в распространенном сообщении.

Глубина снежного покрова в штате, расположенном в предгорьях Гималаев, составила от 30 см до 1,5 м. Сильные снегопады начались в штате на минувшей неделе. Метеорологи предупреждают, что они могут продолжиться.