В Брянске около 50 человек эвакуировали с железнодорожного вокзала из-за пожара

Пострадавших нет

БРЯНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Порядка 50 человек эвакуированы из здания железнодорожного вокзала в Брянске из-за возгорания на кровле. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по Брянской области.

"В 07:39 мск в оперативную дежурную смену <…> поступило сообщение о задымлении <…>. К месту вызова были направлены пожарно-спасательные расчеты в составе трех отделений на пожарных автоцистернах и пожарной автолестнице. По прибытии установлено, что происходило горение на кровле в здании железнодорожного вокзала "Брянск-Орловский". В результате пожара пострадавших нет. Из зала ожидания эвакуировано 50 человек", - сообщили в региональном управлении МЧС.

Пожар ликвидировали в 07:55 мск, причина произошедшего устанавливается, добавили в пресс-службе.

В Telegram-канале Московской железной дороги сообщается, что происшествие не повлияло на движение поездов, все помещения вокзала работают в штатном режиме.