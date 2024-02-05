В Якутске сообщили о безопасности объектов образования после рассылок с угрозами

В управлении образования города призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации

ЯКУТСК, 5 февраля. /ТАСС/. В Якутске идет постоянная работа по обеспечению безопасности образовательных объектов, вопрос рассылок с угрозами на контроле у правоохранительных органов, сообщили в управлении образования города.

В сообщении ведомства говорится, что "работы ведутся круглосуточно с усилением мер обеспечения безопасности". В управлении призвали сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации.

Все образовательные учреждения обеспечиваются охраной силами частных охранных организаций, говорится в сообщении. Они также оснащены металлодетекторами, системами видеонаблюдения как внутри зданий, по периметру, и системами экстренного вызова наряда Росгвардии.

3 февраля в Минобрнауки Якутии сообщили о прошедшем оперативном совещании, которое было связано с рассылкой угроз в адрес общеобразовательных учреждений в соцсетях и мессенджерах. В министерстве сообщили, что, по оперативной информации органов, источник рассылки находится за границей. "Первостепенной целью <...> атаки являются волнение и паника среди граждан", - сообщили в ведомстве.