Вулкан Эбеко на Курилах дважды за день выбросил пепел на высоту до 2 км

В обоих случаях шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 февраля. /ТАСС/. Вулканологи зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) сразу два пепловых выброса высотой до 2 км, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошли пепловые выбросы на высоту 1,5 км и 2 км", - сказали в управлении. В обоих случаях шлейф распространился в юго-западном направлении на расстояние более 5 км.

В Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС Российской академии наук сначала выложили фотографии, на которых изображена местность на склонах вулкана, усыпанная пеплом. Затем опубликовали фотографии района устья реки Городской. Специалисты измерили пепловые камни, выброшенные вулканом. Они достигают 7 мм в длину.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.