В Приморье многодетному отцу грозит семь лет колонии за истязание пятерых детей

Дети изъяты из семьи и переданы под опеку

ВЛАДИВОСТОК, 5 февраля. /ТАСС/. Отец пятерых детей в Приморском крае обвиняется в истязании несовершеннолетних и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Приморья. Мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы по двум уголовном статьям.

"Мужчина обвиняется в том, что с декабря 2018 по апрель 2023 года он наносил побои руками и предметами домашнего обихода своим малолетним детям 2013, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов рождения, истязал, жестоко обращался и ненадлежащим образом исполнял обязанности по их воспитанию. Ранее в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в настоящее время оба родителя решением суда лишены родительских прав, дети изъяты из семьи и переданы под опеку. Отец обвиняется по статье 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним) и по п. "а, г" ч. 2 ст. 117 УК РФ (причинение физических и психических страданий в отношении несовершеннолетних). Наказание по первой статье предусмотрено до трех лет лишения свободы, по второй - до семи лет.

Уголовное преследование в отношении мужчины инициировано в том числе по материалам прокурорской проверки. Дело по существу будет рассматривать Лесозаводский районный суд.