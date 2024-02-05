Самолет из Хабаровска возвратился в аэропорт вылета из-за неисправности

В аэропорту уточнили, что планируется замена судна

ХАБАРОВСК, 5 февраля. /ТАСС/. Самолет, вылетевший из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре, возвратился в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом ТАСС сообщили в аэропорту Хабаровска.

"Самолет совершил посадку. Все хорошо. Будет замена самолета", - сказали там.

Ранее самолет вернулся в аэропорт из-за неисправности. "Он вырабатывал топливо, но сейчас уже будет заходить на посадку", - оповестили там.

В аэропорту отметили, что вылетел самолет в 14:20 (07:20 мск). Через час после посадки пассажирам предоставят другой самолет.

В новость внесены изменения (9:50 мск) - добавлена информация о посадке самолета.