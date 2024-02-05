Виновные в прорыве дамбы в Красноярском крае получили до четырех лет лишения свободы

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Виновные в прорыве технической дамбы в Красноярском крае в 2019 году, когда погибли 20 человек, получили от 2 до 4 лет лишения свободы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК РФ, признаны судом достаточными для вынесения приговора Максиму Ковалькову, Андрею Еганову и Евгению Александрову. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что приговором суда Ковалькову назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, Еганову - 3,5 года. Им запрещено также заниматься добычей полезных ископаемых в течение 2 лет. Александров приговорен к 3 годам 3 месяцам заключения с запретом на 1,5 года заниматься добычей полезных ископаемых.

Следствием и судом установлено, что генеральным директором ООО "Сисим" Ковальковым, начальником участка Егановым и горным мастером Александровым нарушены правила безопасности ведения работ на месторождении россыпного золота в Курагинском районе Красноярского края. В сентябре 2019 года Ковальков отдал Еганову незаконное указание нарастить имеющиеся в карьере дамбы и накапливать за ними воду до прибытия проверяющих, чтобы скрыть от них загрязнение реки сбросами промышленных отходов. Также Еганов привлек к непосредственному руководству этими работами Александрова.

В октябре 2019 года сброс грязной воды из созданных дамбами водохранилищ в руслоотводный канал реки Егановым и Александровым временно был прекращен. В результате накопления воды произошел прорыв каскада из 6 самовольно возведенных технологических дамб, удерживающих большой объем воды, повлекший разрушение вахтового поселка. В результате погибли 20 человек.