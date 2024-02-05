В Подмосковье неизвестные с оружием похитили у женщины деньги и украшения на 22 млн рублей

В ходе обыска у задержанных обнаружено и изъято $14 тыс., 17 телефонов и травматический пистолет

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали троих жителей Подмосковья, которые в балаклавах и с оружием проникли в дом к женщине, связали ее и, угрожая пистолетом, похитили деньги и ювелирные украшения на 22 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По предварительной информации, ночью злоумышленники в темной одежде и балаклавах через окно проникли в частный дом в деревне Ельня. Схватив хозяйку, они связали ей руки скотчем и, угрожая пистолетом, потребовали показать, где хранятся деньги и ювелирные украшения. "Напуганная женщина отдала все ценные вещи и денежные средства. После этого нападавшие скрылись. Общий ущерб составил более 22 млн рублей", - сказала Петрова.

По факту возбуждено уголовное дело (ст. 162 УК РФ). "В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили подозреваемых в совершении данного преступления и при поддержке бойцов Росгвардии задержали их по местам жительства. В ходе обыска у задержанных обнаружено и изъято $14 тыс., 17 телефонов и травматический пистолет", - добавила начальник пресс-службы подмосковного главка полиции.

Задержанные арестованы. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают их причастность к совершению аналогичных преступлений.