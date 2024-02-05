На западе Красноярского края зафиксировали превышение концентрации химвеществ

По словам руководителя Росприроднадзора Светланы Радионовой, выездная проверка предприятий начнется 12 февраля

КРАСНОЯРСК, 5 февраля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) некоторых химических веществ зафиксировали в Ачинске на западе Красноярского края. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Сотрудники службы уже провели первые обследования территории, отобрали пробы. Результаты анализов показали превышения ПДК по некоторым химическим веществам", - сообщила Радионова, добавив, что проверка проводилась в районе южной промзоны города, где находится "Ачинский цемент" и "Русал Ачинск" (Ачинский глиноземный комбинат).

По словам руководителя Росприроднадзора, выездная проверка предприятий начнется 12 февраля.

Ранее Радионова сообщала, что жители Ачинска составили коллективное обращение в связи с неблагополучной экологической ситуацией в городе. Под ним подписались 4 тыс. человек. Люди жаловались на слой коричневой пыли на снегу, неприятный химический запах.