Рухнувший в Карелии вертолет МЧС нашли по сигналу мобильного телефона

По вычисленным координатам впоследствии направили спасателей, сообщили в оперативных службах

ТАСС, 5 февраля. Мобильный телефон одного из членов экипажа помог найти примерное место падения вертолета Ми-8 МЧС в Карелии, сообщили ТАСС в оперативных службах.

"После пропажи вертолета по биллингу мобильного телефона командира вертолета было установлено последнее примерное местоположение борта - оно находилось около села Деревянное. По данным координатам впоследствии направлены спасатели", - сказал собеседник агентства.

Для поисков были приведены в готовность три воздушных судна: самолет и два вертолета. Также из Санкт-Петербурга вылетал вертолет санитарной авиации, но из-за плохой погоды он был вынужден сесть в Ленобласти. Место крушения обнаружила наземная группа, передвигавшаяся на трех судах на воздушной подушке.

Вертолет летел по маршруту Петрозаводск - Вытегра, где находится Арктический спасательный учебно-научный центр "Вытегра". На его борту находился только экипаж из трех человек. В МЧС сообщили, что вертолет совершал тренировочный полет над Онежским озером. Накануне он пропал с радаров, были организованы поиски. При этом аварийный маяк вертолета не сработал. Обломки вертолета нашли в районе Деревянного Прионежского района Карелии в 11 км от берега. Глубина Онежского озера в месте обнаружения составляет от 40 до 50 м. Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что экипаж не найден.

Следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело. В МЧС сообщили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.