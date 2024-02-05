В Омске экс-судья переслала мошенникам 6,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело

ОМСК, 5 февраля. /ТАСС/. Пожилая жительница Омска, ранее работавшая судьей, после общения с мошенниками, выдававшими себя за председателя суда, сотрудников правоохранительных органов и Центробанка, переслала им 6,5 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД РФ по Омской области.

"В полицию обратилась 68-летняя жительница Кировского округа, ранее работавшая судьей, с заявлением о хищении 6,5 млн рублей. Полицейские установили, что женщина в мессенджере получила сообщение якобы от председателя суда, что с ней хотят пообщаться сотрудники правоохранительных органов, и в ближайшее время они позвонят на мобильный телефон", - говорится в сообщении.

После этого с женщиной связался мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, и рассказал, что в отношении нее будет возбуждено уголовное дело из-за перевода денежных средств на Украину. Затем ей позвонил "следователь", который сообщил о возможной утечке ее персональных данных и попытке завладеть ее накоплениями. Пенсионерка сначала не поверила мошенникам, но звонок "представителя Центробанка" окончательно убедил ее.

В результате в течение нескольких дней бывшая судья сделала шесть переводов на 6,5 млн рублей. Когда после этого мошенники попросили ее взять еще кредит на 10 млн рублей, женщина поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.