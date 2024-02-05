В Пскове суд оштрафовал Льва Шлосберга за нарушение порядка деятельности иноагента

Штраф составил 30 тыс. рублей

ПСКОВ, 5 февраля. /ТАСС/. Суд в Пскове оштрафовал на 30 тыс. рублей бывшего руководителя регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга, включенного ранее в реестр иностранных агентов, за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

"Псковским городским судом Псковской области рассмотрено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), в отношении Шлосберга Л. М., включенного в реестр иностранных агентов. Судом мужчина признан виновным в совершении указанного административного правонарушения, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. рублей", - отмечается в сообщении.

В мае 2022 года ТАСС сообщал о том, что Псковский городской суд оштрафовал на 32 тыс. рублей лидера псковского регионального отделения партии "Яблоко" Льва Шлосберга за дискредитацию Вооруженных сил РФ. До этого 18 апреля суд оштрафовал Шлосберга на 32 тыс. рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ. По данным объединенной пресс-службы судов Псковской области, Шлосберг и его супруга публично демонстрировали информацию, направленную на дискредитацию использования ВС РФ.