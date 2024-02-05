В Мосгорсуде 13 февраля пересмотрят решение об ужесточении меры пресечения Блиновской

Блогера обвиняют в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд 13 февраля рассмотрит жалобу представителя защиты Елены Блиновской, обвиняемой в неуплате 918 млн рублей налогов, а также неправомерном обороте средств платежей, на решение Замоскворецкого суда Москвы об ужесточении меры пресечения за нарушение установленных ранее ограничений в рамках избранного ей домашнего ареста. Об этом ТАСС сообщила адвокат Наталия Сальникова.

"Московский городской суд в 15:00 мск 13 февраля рассмотрит нашу апелляционную жалобу на ужесточение меры пресечения в отношении моей подзащитной", - сказала собеседница агентства.

В жалобе адвокат просит апелляционную инстанцию отменить постановление Замоскворецкого суда и отказать следователю в изменении блогеру меры пересечения с домашнего ареста на заключение под стражу.

22 января Замоскворецкий суд отправил Блиновскую в СИЗО на три месяца. Ранее она находилась под домашним арестом. По данным следователя, она пренебрегла установленными ей ограничениями и провела светскую новогоднюю вечеринку, на которой, в том числе общалась со свидетелем по делу. Блиновская была помещена в СИЗО-6 Москвы.

По данным пресс-службы ГСУ СК по Москве, следствие предъявило Блиновской обвинение в неправомерном обороте средств платежей. В рамках предварительного следствия установлена ее причастность к двум эпизодам совершения преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). По данным следствия, она получила в свое распоряжение электронные ключи юридических лиц для неправомерного перевода денег с их расчетных счетов. В настоящее время она обвиняется также в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере и легализации приобретенных преступным путем денежных средств и имущества в особо крупном размере. Как сообщалось ранее, блогер занизила полученные доходы и не уплатила налог на общую сумму свыше 918 млн рублей. Ее задержали 27 апреля прошлого года при попытке покинуть страну на арендованном автомобиле и с авиабилетами для вылета за рубеж.