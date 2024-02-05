В Коми ликвидировали последствия разлива нефти

Всего очистили 594 кв. м площади

СЫКТЫВКАР, 5 февраля. /ТАСС/. Ликвидацию последствий разлива нефти в Ухтинском районе Республики Коми завершили, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич.

"Работы по ликвидации последствий загрязнения окружающей среды в результате инцидента, связанного с разгерметизацией нефтепровода ППСН "Ярега" - ПСП "Ухта", завершены. Загрязнение площадью 594 кв. м, объем - 0,4 тонны убрали оперативно", - сообщила Киселевич в своем Telegram-канале.

Сообщение об инциденте поступило 31 января в 15:58, произошла разгерметизация межпромыслового нефтепровода "Пункт подготовки и сбора нефти "Ярега" - приемно-сдаточный пункт "Ухта". Участок аварии локализовали, нефть в водные объекты не попала, сообщала ранее глава Минприроды Коми.

По данным ООО "Лукойл-Коми", которому принадлежит трубопровод, разгерметизацию обнаружили при плановом ежедневном обходе. Прокачку нефти оперативно остановили.