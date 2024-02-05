Экс-главу правительства Самарской области Виктора Кудряшова этапировали в Москву

Под стражей он пробудет до 24 марта

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Бывшего врио первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова этапировали в Москву. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах региона.

"Этапирован 2 февраля", - сообщил собеседник агентства.

16 ноября Октябрьский районный суд Самары арестовал Кудряшова до 12 января, также арестовали врио министра строительства Самарской области Михаил Асеев. В декабре суд продлил арест до 24 марта.

По данным правоохранительных органов Самарской области, ранее в здании правительства региона прошли обыски по делу о превышении должностных полномочий. Как сообщал губернатор региона Дмитрий Азаров, правоохранительные органы выясняли, какие нарушения могли быть допущены на начальном этапе строительства ветки метро.