В нескольких регионах Украины объявляли воздушную тревогу

Речь идет о Днепропетровской, Харьковской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областях

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в нескольких украинских регионах, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сначала режим предупреждения об угрозе с воздуха объявили в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях, затем в красной зоне оказалась Одесская область. Позднее тревогу отменили. Сирены звучали от получаса до часа.

Украинское издание "Страна" сообщало о взрыве в Николаевской области.

В новость внесены изменения (16:05 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.