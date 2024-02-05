Мосгорсуд отменил арест главы предприятия по созданию вакцин от ковида по делу о взятке

Общая сумма взятки, которую обвиняемые рассчитывали получить, составляла 19 млн 250 тыс. рублей

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд постановил отменить арест и. о. директора ФГУП "Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов" (СПбНИИВС) Евгения Маковского по делу о взятке в 19 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляцию обвиняемого и постановил решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Маковского Е. В. отменить, отправить материалы дела обратно в первую инстанцию для нового рассмотрения вопроса о мере пресечения Маковскому в ином составе суда", - сказали в пресс-службе.

Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС, Маковский пытался получить через жителя Иркутска Игоря Рудых от генерального директора ООО "Русбиофарм" Сергея Иссерса взятку за продление договоров между этой компанией и ФГУП СПбНИИВС. Эти соглашения предусматривали продолжение поставки вакцины "Конвасэл" для профилактики коронавирусной инфекции. Согласно материалам дела, общая сумма взятки, которую обвиняемые рассчитывали получить у Иссерса, составляла 19 млн 250 тыс. рублей. При передаче части суммы посредник был задержан, после этого задержали и самого Маковского. Последний обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), Рудых по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Вакцина "Конвасэл" была разработана СПбНИИВС для профилактики COVID-19 в 2021-2022 годах. Она была официально зарегистрирована Минздравом РФ 18 марта 2022 года.

Ранее Замоскворецкий суд арестовал Маковского до 20 февраля. Фигурант останется в СИЗО до избрания ему новой меры пресечения.