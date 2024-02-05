В Грузии рассказали подробности инцидента с взорвавшейся миной в 2023 году

Она приплыла из зоны украинского конфликта, заявил и.о. главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури

ТБИЛИСИ, 5 февраля. /ТАСС/. Морская мина, которая в феврале 2023 года взорвалась у берегов Батуми, приплыла из зоны украинского конфликта. Об этом заявил и.о. главы МВД Грузии Вахтанг Гомелаури, выступая в парламенте в рамках утверждения обновленного состава правительства.

"Как предполагают эксперты и военные, ее (мину - прим. ТАСС) принесло течением Черного моря из эпицентра боевых действий, то есть из Украины. Мы не сможем сказать, чья эта мина, потому что территорию минировали как украинцы, так и русские", - сказал Гомелаури.

Он не исключил, что подобные инциденты могут повториться в будущем, поэтому призвал всех к бдительности.

В феврале 2023 года вблизи береговой линии в Батуми взорвалась дрейфовавшая противокорабельная мина. В результате инцидента никто не пострадал.